Boeing Starliner: la NASA sostituisce l'astronauta Eric Boe con un veterano

La NASA ha annunciato di aver sostituito l'astronauta Eric Boe dall'equipaggio per il primo volo di prova della Boeing CST-100 Starliner, per motivi medici che gli impediscono di volare.

Al suo posto arriva un astronauta veterano, E.Michael "Mike" Fincke, un ex colonnello dell'Aeronautica Militare che ha sul groppone già tre voli nello spazio, compresi gli stint sullo Space Shuttle Endeavour e sulla Stazione Spaziale Internazionale come comandante.

"Fincke prenderà il posto dell'astronauta Eric Boe, originariamente assegnato alla missione nell'agosto 2018" afferma la NASA in una dichiarazione, secondo cui "Boe non è in grado di volare a causa di alcuni problemi medici e sostituirà Fincke come assistente del responsabile dell'equipaggio commerciale presso il Johnson Space Center della NASA".

Modifiche all'equipaggio come queste non rappresentano certo una novità per la NASA, che come da protocollo ha fornito poche informazioni sulle motivazioni che l'hanno spinta a prendere la decisone. Lo scorso anno l'Agenzia Spaziale Americana sostituì Jeanette Epps, che sarebbe stata la prima afroamericana sull'ISS, per motivi ignoti. La stessa astronauta successivamente avrebbe dichiarato di non aver capito le motivazioni che hanno spinto i dirigenti a prendere la decisione.

CBS News però osserva che le sostituzioni per motivi medici sono meno frequenti, e quella di Boe sarebbe solo la quinta volta che accade.