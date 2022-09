Bolletta elettricità, arriva l'aumento delle tariffe: le novità in vigore dal 1 Ottobre

Nella giornata di ieri, come preannunciato, ARERA ha annunciato l’aumento dei prezzi dell’elettricità che però è stato contenuto rispetto a quanto previsto in precedenza grazie ad un intervento straordinario dell’Autorità.

Come spiegato nel comunicato stampa, pur rimanendo molto alti si è evitato il raddoppio delle tariffe nel quarto trimestre del 2022 quando, anche grazie alle misure messe in campo dal Governo Draghi, il prezzo dell’elettricità aumenterà del 59% per la famiglia tipo in tutela. Nel dettaglio, si pagheranno 66,01 centesimi di Euro al kWh, comprensivi di imposte, un prezzo che sottolinea l’Autorità “è sostanzialmente legato all'abnorme aumento della voce energia PE, +59,6%, appena contrastato dal limitato calo della voce di dispacciamento PD, -0,6%. Stabile la voce PPE di perequazione”, mentre restano azzerati gli oneri generali di sistema ed invariate le tariffe di rete regolate.

In base ai calcoli di ARERA, per la bolletta elettrica la spesa media per la famiglia-tipo nel 2022 (calcolata tra il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre) sarà di circa 1.322 Euro, rispetto ai 632 Euro degli stessi mesi dello scorso anno. Questa crescita, che si riflette in un raddoppio su base annuale, è legata all’enorme crescita dei prezzi all’ingrosso ed il loro mantenersi su livelli alti.

Nel grafico presente in calce, viene indicata la composizione delle bollette.