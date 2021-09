Bolletta dell'Energia Elettrica, aumento fino al 40% a ottobre: le parole del Ministro

Mentre si attende la rimozione del Canone RAI dalla bolletta dell'energia elettrica, arrivano nuovi aggiornamenti sui costi per l'utenza. Una notizia che in molti già si aspettavano, ma che arriva comunque come una doccia fredda.

Se lo scorso trimestre si sono registrati aumenti del 20%, sostiene il Ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani, "il prossimo trimestre aumenta del 40%". Le parole, riportate sulle colonne de La Repubblica, sono state pronunciate nel corso di un convegno della CGIL tenutosi a Genova in cui il Ministro ha anche spiegato che "Tutto questo succede perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta. Ma succede anche perché aumenta il prezzo della CO2 prodotta".

Chiaramente, un ruolo chiave in questo sensibile rincaro è da ricercare nel lockdown e pertanto nel conseguente aumento delle materie prime che ha colpito tutti i mercati, compreso anche quello dei semiconduttori che ha messo in ginocchio numerosi settori, tra cui quello dell'hardware e l'automotive.

Ricordiamo, tra l'altro, che in Italia gran parte dell'energia elettrica viene generata mediante gas naturale. Allo stesso modo, si prevedono rincari anche sulla bolletta del gas, soprattutto in vista dell'inverno che incombe.

Nel frattempo, ricordiamo che esiste la possibilità di ottenere l'esenzione dal pagamento del Canone RAI, attualmente ancora inserito all'interno della fattura dell'energia elettrica.