Bolletta del gas in calo: -34,2%, ma non compensa gli aumenti dell'ultimo anno

Era atteso per ieri l’aggiornamento di Arera per il mercato tutelato del gas, e le notizie sono sia positive che negative. L’Autorità infatti ha annunciato che dal 1 Gennaio 2023 la bolletta del gas cala del 34,2% per il mercato tutelato.

Tale calo va confrontato a quello di dicembre 2022, e spiega ARERA che la quotazione media all’ingrosso è sensibilmente più bassa rispetto all’ultimo mese dello scorso anno a causa del prezzo della materia prima gas (CMEMm) che per i clienti in regime di tutela è pari a 68,37 Euro/MWh.

Tuttavia questo decremento del prezzo non riesce a contrastare completamente gli aumenti delle bollette del gas riportati nell’ultimo anno, con la spesa gas per la famiglia tipo nel periodo febbraio 2022-gennaio 2023 che risulta pari a circa 1.769 Euro, in aumento del 36% rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente (febbraio 2021- gennaio 2022).

Il calcolo è stato effettuato su una famiglia tipo con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui.

Lo scorso Ottobre 2022, Arera aveva fermato in maniera importante il caro bollette e fatto fronte all’incremento esponenziale dei costi della materia energetica a seguito dell’impennata registrata dopo il via all’invasione russa. Ovviamente la situazione è differente per il mercato libero, dove i prezzi sono stabiliti dagli operatori.