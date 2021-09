Bollette, dal 1 Ottobre scattano gli aumenti: ecco quanto pagheremo di più

Il 1 Ottobre, come ampiamente previsto, scatteranno i nuovi aumenti per le bollette di luce e gas. L’intervento messo in campo dal Governo Draghi, infatti, ha frenato i rincari rendendoli meno pesanti, ma non azzerandoli completamente. Vediamo quanto pagheremo di più.

Da venerdì è previsto un incremento delle spese per la fornitura di energia elettrica del 29,8% e del 14,4% per il gas. Senza il dpcm dell’Esecutivo da 3 miliardi di Euro i rincari sarebbero stati rispettivamente superiori al 45% e 30%. Ad annunciare i rincari era stato il ministro Cingolani qualche settimana fa.

Secondo i primi calcoli, per quanto riguarda la fornitura di corrente elettrica nel 2021 la spesa annua per una famiglia tipo sarà di circa 631 Euro, con un aumento di circa 145 Euro nei 12 mesi: la variazione netta è del 30% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Per il gas invece una famiglia tipo pagherà nel 2021 1.130 Euro, il 15% in più rispetto al 2020 con un aumento di circa 155 Euro su base annua, secondo i calcoli di Arera.

Arera fa sapere che il confronto con il 2020 è anche soggetto ai prezzi bassi riscontrati nel periodo della pandemia: la spesa per il gas è tornata in linea con quella del 2019, mentre per l’elettricità è superiore del 13% rispetto a quella pre-Covid.

Le motivazioni che si celano dietro gli aumenti delle bollette sono state spiegate dal Ministro Cingolani.