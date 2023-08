Bollette, dal 10 Gennaio 2024 scatta l'obbligo di passare al mercato libero per luce e gas

Entro il 10 Gennaio 2024 gli italiani sono chiamati a passare le utenze di luce e gas al mercato libero. Secondo alcuni dati diffusi da Facile, che ha condotto un’indagine di mercato sulla situazione, ad essere interessati saranno circa 9,5 milioni di consumatori che sono ancora sotto regime tutelato.

Qualora questi non dovessero effettuare alcun trasferimento, la fornitura sarà assegnata d’ufficio tramite asta ad un nuovo operatore e tale scelta probabilmente interesserà 4,5 milioni di clienti che secondo le stime non sceglieranno alcun operatore.

Inizialmente prevista a luglio 2019, la scadenza è stata più volte prorogata con decreti. L’ultimo rinvio prevede che i consumatori avranno tempo fino al 31 Dicembre 2023 per usufruire del mercato tutelato, mentre entro il 10 Gennaio 2024 dovranno decidere a quale operatore affidarsi. Nel decreto, inserito nel dl Milleproroghe, vengono stabilite anche le regole, i criteri e le modalità di passaggio al mercato libero per i clienti domestici non vulnerabili mentre non sono state stabilite le condizioni tariffarie ai cui avranno accesso i clienti. Il consiglio ovviamente è di effettuare lo switch prima di tale data e scegliere personalmente il proprio operatore preferito. Gli esperti di Facile.it consigliano anche di affidarsi ad un consulente di mercato per poter scegliere in maniera consapevole.