Bollette, per 4,5 milioni di famiglie vulnerabili resta il mercato tutelato

Nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri, il Governo ha affrontato nuovamente il tema relativo alla fine del mercato tutelato per le bollette. Su proposta della Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Ambiente, l’Esecutivo ha “salvato” il mercato tutelato per 4 milioni e mezzo di famiglie ed utenti “vulnerabili.

Grazie a tale norma, circa 4,5 milioni di famiglie potranno continuare ad usufruire dell’energia elettrica a prezzi calmierati anche a seguito della liberalizzazione del mercato. Per le altre famiglie (circa 4,5 milioni), che attualmente sono nel mercato tutelato, verranno “introdotte misure per assicurare la massima informazione e le migliori condizioni nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica, che già riguarda circa 21 milioni di famiglie”.

Per quanto riguarda le famiglie non vulnerabili, entro il 10 Gennaio 2024 si procederà con l’individuazione degli operatori economici che si aggiudicheranno la fornitura attraverso delle aste. Prevista comunque una campagna informativa ad hoc e beneficeranno anche di una costante attività di monitoraggio sulle attività degli operatori e sull’andamento dei prezzi da parte dell’ARERA.

Per il Governo sono considerate “vulnerabili” quelle utenze intestate agli over 75, a coloro che vivono in condizioni economicamente svantaggiate, ai disabili e coloro che ricevono i bonus già messi in campo dall'Esecutivo per affrontare il caro energia.