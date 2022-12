Bollette, l'Antitrust avvia sette istruttorie per la modifica dei contratti di luce e gas

L’Antitrust ha annunciato tramite il proprio sito web di aver avviato sette procedimenti istruttori nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e gas per presunte modifiche unilaterali illegittime dei contratti.

Sotto la lente degli istruttori sono finite compagnie che rappresentano circa l’80% del mercato libero, e le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, in contrasto con la norma prevista dal Decreto Aiuti Bis del Governo Draghi.

“Alle sette società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso” si legge nel comunicato, che sottolinea anche come “ad Acea viene anche contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022) e non “perfezionate” prima della stessa data”.

Sulla base dei dati forniti dalle stesse società, “risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo”. I provvedimenti completi sono disponibili sul sito dell’Antitrust.

Anche lo scorso ottobre l’Antitrust aveva messo nel mirino le modifiche dei contratti di luce e gas.