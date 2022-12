Bollette: a dicembre 2022 cala del 25% l'elettricità, il gas aumenta del 20%

Buone e brutte notizie per le bollette dell’elettricità e gas a dicembre 2022. A fornire gli ultimi aggiornamenti è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, secondo cui il costo dell’elettricità calerà del 25% mentre per il gas è previsto un aumento del 20%.

Tabarelli osserva che “la variazione stimata in base ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell’ordine del 25%, circa 16 centesimi di euro in meno a kWh che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi a kWh”, mentre per il gas è atteso un aumento delle bollette del 20% a 1,48 Euro al metro cubo.

Chiaramente, allo stato attuale è difficile calcolare i risparmi e rincari, ma nella giornata di domani 29 Dicembre 2022 l’Arera aggiornerà i prezzi trimestrali per l’energia elettrica nel mercato tutelato, mentre il 3 Gennaio 2023 determinerà i prezzi per il mercato tutelato del gas.

Le misure messe in campo da Arera hanno avuto un impatto importante sul caro bollette dopo le paure dello scorso mese di ottobre, quando erano attesi rincari record sulle forniture di energia elettrica e gas. Ovviamente pubblicheremo su queste pagine i nuovi dati dell’Arera non appena saranno diffusi.

Per tutte le informazioni sul mercato tutelato per le bollette di gas e luce vi rimandiamo al nostro approfondimento.