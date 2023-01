Bollette del gas in calo: il prezzo del metano in picchiata del 32% da inizio 2023

Da inizio 2023, il prezzo del gas all’ingrosso è in calo del 32%. Una notizia che fa ben sperare i consumatori e famiglie italiane, che potrebbero beneficiare di un corposo taglio delle bollette dopo mesi di rincari legati alle quotazioni record alla Borsa di Amsterdam.

Nella giornata di ieri, martedì 17 Gennaio 2023, si sono registrati forti sbalzi sul mercato di riferimento: in mattinata il prezzo del gas è sprofondato a 51,4 Euro al megawattora, registrando un -6,4% che lo porta ai minimi da fine 2021, quando le tensioni geopolitiche legate alla Guerra in Ucraina non erano nemmeno in preventivo. Questo calo riflette la tendenza registrata da inizio gennaio, quando le quotazioni erano intorno a 77 Euro al megawattora, in calo di circa il 25%.

Come riportato dal Corriere della Sera, anche nel mercato italiano all’ingrosso (PSV) si stanno registrando prezzi più bassi, e questa rappresenta una buona notizia dal momento che le tariffe dell’Arera per il mercato tutelato (qui trovate la differenza tra mercato tutelato e non) si basano proprio su tale parametro.

C’è molta attesa per l’aggiornamento delle tariffe dell’Arera di inizio febbraio 2023: gli italiani potrebbero respirare un pò dopo mesi di rincari, anche coloro che hanno contratti nel mercato libero qualora il prezzo dovesse essere indicizzato ad un listino come il PSV o il TTF.