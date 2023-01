Bollette luce e gas, come verificare i consumi con lo SPID e CIE?

Il caro bollette continua ad essere un problema molto grave per le famiglie italiane, sebbene gli ultimi aggiornamenti Arera abbiano mostrato un calo dell’elettricità in regime tutelato. Ma come fare per monitorare i propri consumi? Basta lo SPID, ed il sito web della stessa Autorità vi viene incontro.

Ovviamente negli ultimi tempi anche i vari gestori si sono adoperati per offrire tramite le varie applicazioni grafici con i consumi aggiornati quotidianamente, ma tramite il sito di ARERA è possibile farlo utilizzando lo SPID.

Ciò che bisogna fare è collegarsi al portale consumi direttamente sul sito Arera: si tratta di uno strumento gratuito, previsto dalla legge, che permette a tutti i consumatori di accedere ad informazioni sulle proprie utenze.

Tramite il Portale Consumi, a cui si può accedere sia tramite CIE che tramite SPID, è possibile accedere a due tipologie di dati storici: le letture ed i consumi. I primi corrispondono al numero che compare sul contatore, che i vari gestori permettono di inviare periodicamente per avere sempre bollette in linea con i consumi reali, ed i consumi effettivi che corrispondono alla differenza tra i dati di due letture successive.

ARERA evidenzia che il Portale consumi è “realizzato e gestito da Acquirente Unico, sulla base delle disposizioni di ARERA, in attuazione della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017)”.