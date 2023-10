Bollette, si va verso la proroga per il regime tutelato di energia e gas

È atteso in giornata odierna il testo del nuovo decreto energia, per contrastare il caro bollette che sta attanagliando le famiglie italiane. Il decreto, firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, dovrebbe essere analizzato oggi dal pre consiglio dei ministri alle 9:30 per approdare successivamente nel CDM.

Secondo quanto emerso e riportato da Il Corriere della Sera, dovrebbe il testo recante “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, nonché per il funzionamento del mercato al dettaglio dell’energia elettrica”. dovrebbe includere delle novità in merito alla fine del regime tutelato per le bollette di energia elettrica e gas, originariamente previsto per il 10 Gennaio 2024.

La misura, richiesta dalle associazioni dei consumatori e già ipotizzata in passato dal Ministro, potrebbe portare all’ennesima proroga della fine del mercato tutelato per i clienti domestici (qui spieghiamo la differenza tra regime tutelato e non), dal momento che le gare messe in campo per assegnare i fornitori dei clienti che non hanno scelto alcuna società risultano valide ma l’azienda che avrà la meglio non riuscirà a subentrare prima di Luglio 2024 o Gennaio 2025. Per tale ragione, potrebbe essere spostata la fine del mercato tutelato.

Tra le altre norme figurano anche delle proposte per il deposito delle scorie nucleari, ma ne sapremo di più solo in giornata.