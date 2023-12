Bollette, slitta la fine del mercato tutelato della luce: Arera ufficializza la proroga

È ormai da tempo che si discute della fine del mercato tutelato in Italia, ma adesso è arrivata una novità in tal senso. Infatti, è stata ufficializzata una proroga in ambito elettricità.

A tal proposito, come si apprende da un comunicato stampa pubblicato sul portale ufficiale di Arera nella giornata del 20 dicembre 2023, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha spostato al 1 luglio 2024 la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG). Ricordiamo che in precedenza era previsto che tutto avvenisse nel mese di aprile. La notizia è stata riportata anche dall'ANSA.

Tutto avviene "in base a quanto previsto dall'ultimo decreto energia 181/23, per assicurare uno svolgimento coerente del processo del 'fine tutela' per i clienti domestici non vulnerabili di elettricità", spiega Arera. "L'Autorità aveva già approvato, il giorno successivo al decreto, lo slittamento al 10 gennaio dello svolgimento delle aste per la selezione degli operatori che effettueranno il servizio", prosegue il comunicato stampa.

Tra gli obiettivi c'è quello di "assicurare ai clienti un tempo sufficiente per essere informati attraverso le campagne informative" (che dovranno essere condotte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). Inoltre, ci sono necessità operative, tra cui rientrano "gli interventi attuativi delle disposizioni sul trasferimento automatico delle autorizzazioni all'addebito diretto delle bollette".