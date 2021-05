Quante bollicine si creano quando si versa una birra? Ecco la risposta

Quante bollicine si formano quando si versa la birra? Questo è quello che hanno voluto sapere dei ricercatori dell'Université de Reims Champagne-Ardenne in Francia, che hanno recentemente pubblicato uno studio che parla proprio di questo argomento.

Le bollicine della bevanda vengono create con l'anidride carbonica, cosa che conferisce alla birra il suo gusto tanto apprezzato. Quindi: qual è la risposta dello studio? In precedenza Gérard Liger-Belair, uno dei due autori del documento insieme Clara Cilindre, aveva stimato all'incirca 1.000.000 bollicine in un bicchiere di champagne, ma le stime per la birra erano meno certe.

Gli esperti hanno misurato il livello di anidride carbonica in una birra lager subito dopo che è stata versata in un bicchiere alla temperatura standard di circa 5 gradi Celsius. Man mano che il gas disciolto rimanente nella bevanda diminuisce, si raggiunge un certo punto quando le bolle smettono di formarsi e la birra diventa "piatta".

Il team è stato in grado di stimare che, a seconda della birra, di solito vengono rilasciate tra 200.000 e 2 milioni di bollicine prima che una birra di circa 240 ml diventi piatta. Il numero di bollicine, scopre il team, cambierà a seconda del recipiente di vetro in cui vengono versate. Insomma, uno studio che sicuramente gli amanti della birra apprezzeranno.

