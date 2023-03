Il bollitore del diavolo: perché gli oggetti gettati in questo fiume non riemergono?

In un parco nazionale del Minnesota è possibile trovare il Devil's Kettle (in italiano "bollitore del diavolo"), dove il fiume Brule si divide in due attorno a una grande roccia. Così come potrete vedere dal video allegato, la maggior parte dell'acqua supera una cascata e continua a valle, ma una quantità significativa scompare in un buco.

Per decenni nessuno ha capito dove finisse quest'acqua. In tutto questo tempo, pensate, i visitatori del parco hanno lanciato nel fiume gli oggetti più svariati, da palline di ping pong a localizzatori GPS (e secondo le voci persino un'auto) per cercare di capire dove finissero gli oggetti. Tuttavia, dopo il lancio del buco, niente è mai più tornato a galla.

Per alcuni l'acqua viaggiava attraverso tunnel sotterranei ed emergeva da qualche parte nel Lago Superiore (per un viaggio di 1316,44 chilometri). "Ho sentito la gente del posto descrive la possibilità che quest'acqua si divida alla cascata e una parte di essa sfoci in Canada", ha affermato il direttore del parco Peter Mott a MPR News nel 2017.

La risposta è arrivata però nel 2016 da un team del Dipartimento delle risorse naturali del Minnesota. Sopra il Devil's Kettle, l'acqua scorreva a 3,48 metri cubi al secondo, mentre sotto la cascata scorreva a 3,43 metri cubi al secondo. Qui il colpo di scena: "nel mondo della misurazione del flusso, questi due numeri sono essenzialmente gli stessi e rientrano nelle tolleranze dell'attrezzatura", ha spiegato in una dichiarazione l'idrologo Jeff Green.

Il verdetto? Secondo Jeff "le letture non mostravano perdite d'acqua sotto il bollitore, quindi confermano che l'acqua sta risorgendo nel ruscello sottostante." E gli oggetti mancanti? La teoria è che vengano fatti a pezzi a causa della caduta. "La zona sotto il bollitore è un sistema incredibilmente potente di correnti di ricircolo, in grado di disintegrare il materiale e trattenerlo sott'acqua fino a quando non riemerge a un certo punto a valle", ha dichiarato invece Calvin Alexander dell'Università del Minnesota.

A proposito, parlando di cascate le peggiori sono sicuramente quelle delle Mauritius.