Bolsonaro, l'ex Presidente del Brasile, indagato per molestie a una balena

Nel giugno del 2023, lungo le coste di São Sebastião, si è verificato un episodio che ha destato non poco scalpore. Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile noto per la sua posizione fortemente anti-ambientalista, è stato segnalato e successivamente indagato dalla polizia federale per aver presumibilmente "molestato" una megattera.

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano O Globo, Bolsonaro è stato filmato mentre si avvicinava a bordo di una moto d'acqua a meno di 15 metri da uno di questo mammiferi che era emerso in superficie. Le immagini dell'incontro, alquanto insolito, sono state poi diffuse sui social media (ed è molto raro un incontro del genere).

Questa dalle autorità è considerata una distanza troppo ravvicinata e potenzialmente pericolosa per l'animale. Ricordiamo, infatti, che ci sono stati animali abbattuti a causa della vicinanza con le persone.

La procura, guidata da Marília Soares Ferreira Iftim, ha attribuito l'identità della persona coinvolta nell'incidente all'ex presidente Jair Messias Bolsonaro, basandosi sulle immagini ottenute da un'altra imbarcazione. Le megattere, note per la loro natura docile nonostante le dimensioni imponenti, raramente rappresentano una minaccia per gli esseri umani. Tuttavia, ci sono stati casi eccezionali in cui persone sono state accidentalmente inghiottite da questi giganti gentili.

Bolsonaro, che ha perso il potere nel 2022, è stato al centro di diverse polemiche, inclusa l'accusa di aver cospirato un colpo di stato contro il suo successore di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, e successivamente è stato bandito dalla corsa elettorale fino al 2030. Durante il suo mandato, ha cercato di aprire la foresta amazzonica alle grandi imprese per attività di estrazione mineraria, disboscamento e sviluppo infrastrutturale, attirando le critiche degli ambientalisti.

Per fortuna ci persone salvate dalle balene, mentre altri a quanto pare, le infastidiscono.