Bomba atomica a gravità, la nuova arma in sviluppo negli USA

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di sviluppare una nuova bomba nucleare a gravità ad alto rendimento, in attesa dell'autorizzazione e del finanziamento del Congresso. Questa nuova arma, denominata B61-13, sarà una variante modernizzata della bomba B61, un residuo della Guerra Fredda capace di generare esplosioni fino a 360 chilotoni.

Per darvi un'idea della sua potenza, la bomba sganciata su Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale aveva una resa di 16 chilotoni, equivalenti a 16.000 tonnellate di TNT. Le nuove bombe sostituiranno gradualmente le armi più datate nell'arsenale nucleare statunitense e saranno trasportabili tramite aerei moderni, fornendo al Presidente "ulteriori opzioni contro obiettivi militari più resistenti e di vasta area".

L'annuncio riflette un ambiente di sicurezza in cambiamento e la crescente minaccia da parte di potenziali avversari. John Plumb, Assistente Segretario alla Difesa per la Politica Spaziale, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno la responsabilità di valutare e schierare le capacità necessarie per dissuadere credibilmente e, se necessario, rispondere ad attacchi strategici e assicurare gli alleati.

Nonostante il nome "bomba a gravità" possa evocare immagini fantascientifiche, i suoi nomi alternativi, come "bomba a caduta libera" o "bomba stupida", spiegano meglio la sua natura. In sostanza, queste sono bombe che vengono sganciate da aerei verso il loro obiettivo, seguendo una traiettoria balistica senza ulteriori correzioni di rotta da sistemi di guida. Poiché i sistemi di guida sono stati sviluppati solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti gli ordigni di quel periodo possono essere considerate bombe a gravità.

Gli Stati Uniti hanno aderito al Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari nel 1968, che mira a "prevenire la diffusione delle armi nucleari e della tecnologia delle armi, promuovere la cooperazione nell'uso pacifico dell'energia nucleare e perseguire l'obiettivo di raggiungere il disarmo nucleare e il disarmo generale e completo". Da allora, il loro arsenale è lentamente diminuito, anche se insieme alla Russia detengono l'89 percento dell'arsenale nucleare mondiale.

Plumb ha aggiunto che il B61-13 rappresenta un passo ragionevole per gestire le sfide di un ambiente di sicurezza altamente dinamico e che, pur offrendo maggiore flessibilità, la produzione del B61-13 non aumenterà il numero totale di armi del loro arsenale nucleare.