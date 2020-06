Bomba di Bloomberg: Apple annuncerà i primi chip ARM per Mac alla WWDC!

E' una vera e propria bomba quella lanciata da Bloomberg. Secondo quanto affermato dalla popolare agenzia di stampa, nel corso del keynote d'apertura della WWDC, che sarebbe in programma il 22 Giugno, Apple annuncerà i primi chip ARM per Mac, che segneranno l'allontanamento della compagnia di Cupertino da Intel.

La notizia, qualora dovesse trovare conferma, rafforzerebbe i precedenti rumor secondo cui i primi Mac con chip ARM dovrebbero arrivare nel 2021. Apple avrebbe intenzione di dare il via alla transizione già questo mese per permettere agli sviluppatori di preparare le loro applicazioni e farsi trovare pronti in vista del lancio del prossimo anno.

Sempre Bloomberg in precedenza aveva riferito che gli ingegneri Apple starebbero preparando un chip ARM a 12 core con design personalizzato, basato sul processo di fabbricazione a 5 nanometri ed in grado di superare le prestazioni degli attuali MacBook Air basati sui processori Intel.

Per gli utenti le implicazioni potrebbero essere tante: oltre ad offrire prestazioni migliori, i chip ARM potrebbero anche migliorare l'efficienza energetica. Bloomberg però riferisce che gli ingegneri avrebbero riportato degli importanti miglioramenti anche per la GPU e le prestazioni legate all'intelligenza artificiale.

Precisiamo che, almeno al momento, Apple ancora non ha confermato il keynote della WWDC, ma ha affermato che si tratterà di un'edizione totalmente online a causa del Covid-19. E' in programma anche la presentazione del nuovo iOS 14 e degli altri sistemi operativi.