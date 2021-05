Bomba di Bloomberg: il Governo Draghi pronto ad abbandonare la rete unica!

Notizia bomba lanciata da Bloomberg in giornata odierna. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa, infatti, il Governo Draghi sarebbe pronto ad abbandonare il progetto per la creazione di una rete unica per la banda ultralarga in Italia. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, anche alla luce di quanto emerso di recente.

Il progetto era stato fortemente sponsorizzato dal precedente Esecutivo guidato da Giuseppe Conte, ma aveva suscitato perplessità da parte di molti in quanto secondo alcuni avrebbe dato il monopolio a TIM per la concessione della rete a banda ultralarga. E secondo Bloomberg proprio questo interrogativo avrebbe spinto Draghi ed i Ministri ad abbandonare il progetto.

La notizia arriva a pochi giorni dall'invio del PNRR a Bruxelles dove, come notato da Repubblica, si parla esplicitamente di "broadband networks", letteralmente "reti a banda larga", segno di come lo scenario sia cambiato.

A seguito della costituzione di FiberCop, Vodafone aveva espresso tutte le proprie perplessità sulla reale fattibilità del progetto ed aveva parlato della possibilità di tornare ad un monopolio.