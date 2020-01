La bomba finale di AMD al CES 2020 è Threadripper 3990X, quasi 4000 dollari di CPU

Dopo aver svelato la serie di processori Ryzen 4000, AMD ha voluto concludere la sua conferenza tenutasi nel contesto dell'edizione 2020 del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas annunciando la CPU Threadripper 3990X, dal costo di quasi 4000 dollari.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Anandtech e come potete vedere nella replica della conferenza pubblicata su YouTube, stiamo essenzialmente parlando di una variante dell'EPYC 7702P a 64 core attualmente in vendita per quanto riguarda il mercato dei server, anche se ovviamente con le dovute differenze.

Threadripper 3990X dispone di una frequenza di base di 2,9 GHz e di una frequenza boost pari a 4,3 GHz. L'azienda statunitense non ha in realtà svelato troppo in merito alla CPU, concentrandosi sul punteggio relativo al benchmark Cinebench R20 MT che AMD si aspetta di ottenere con questo processore: 25000. L'aspetto più interessante è il fatto che Threadripper 3990X verrà lanciato il 7 febbraio 2020, una data più vicina di quanto ci si poteva aspettare.

Il prezzo per il mercato statunitense è fissato a 3990 dollari. Insomma, la tanto attesa CPU a 64 core è finalmente stata annunciata, anche se chiaramente stiamo parlando di un componente destinato a una tipologia d'utenza piuttosto esigente, contando anche che c'è bisogno di un sistema di raffreddamento di un certo tipo e di parecchia RAM DDR4.