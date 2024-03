Che bomba questo Mac Mini con chip M2: non è mai costato così poco, un vero affare

Il computer più piccolo di Apple al prezzo più basso di sempre: Mac Mini con chip chip M2 gestisce tutto in scioltezza, CPU 8‑Core, GPU 10‑Core e fino a 24GB di memoria unificata. Il prezzo? Davvero incredibile.

VAI SUBITO ALL'OFFERTAQuesto Mac Mini costa 549 euro, oltre al chip M2 è equipaggiato con due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e jack per cuffie.

Mac Mini ha uno spazio di archiviazione Flash da 256 GB espandibile fino a 2 Terabyte, una configurazione perfetta per giocare e per lavorare con app come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom e con tutti gli strumenti di Mac OS per creare facilmente video, musica e ritoccare le foto.

