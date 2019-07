Bomba dalla Svezia: Microsoft voleva acquistare Spotify!

Emergono nuove indiscrezioni e retroscena su Spotify. Dalla Svezia, dove è stato pubblicato il libro "Spotify Untold", quest'oggi giunge una notizia che ha del clamoroso. In un paragrafo del testo, gli autori svelano che in passato Microsoft avrebbe messo gli occhi sulla piattaforma svedese, al punto che sarebbe stata interessata a rilevarla.

Il tutto risale a qualche anno fa, quando Microsoft aveva lanciato la sua piattaforma di streaming musicale Groove Music poi chiusa ad inizio del 2018. A quel tempo, la società di Redmond ha collaborato con Spotify per consentire agli abbonati a Groove Music Pass di trasferire facilmente la raccolta musicale e le playlist esistenti all'altro servizio con pochi click. Microsoft all'epoca aveva anche offerto una prova gratuita di 60 giorni a Spotify Premium, allo scopo di spingere gli abbonamenti.

In uno stralcio del testo, ripreso da Variety, si parla anche di un forte interessamento all'acquisizione della società di Daniel Ek, che evidentemente poi non si è concretizzato per motivi non noti.

Un altro retroscena riguarda le intenzioni di Spotify di competere con Netflix ed altri nel mercato dello streaming video. I progetti sarebbero andati avanti per vari mesi, al punto che gli ingegneri avevano persino creato un formato file completamente nuovo chiamato Spotify Video, in grado di garantire lo streaming senza buffering. Gli europei avevano anche preso in considerazione l'idea di rilasciare un dongle in stile Fire TV di Amazon per facilitare l'accesso ai servizi.

Lo stesso libro qualche giorno fa aveva svelato delle "strane chiamate" ricevute da Daniel Ek da parte di Steve Jobs.