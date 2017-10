Bomba Vodafone: torna la fatturazione a 30 giorni! Anticipato il governo

Con una mossa a sorpresa, l'amministratore delegato di, nel corso di un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera ha annunciato che la compagnia da lui diretta farà presto un passo indietro e tornerà alla vecchia fatturazione , a 30 giorni.

Il CEO, nell'intervista visualizzabile integralmente a questo indirizzo, ha affermato che "nell’aprile del 2016 abbiamo ridotto il ciclo di fatturazione e nei fatti aumentato i prezzi. Era un’operazione legittima in un sistema di mercato liberalizzato, dove i prezzi sono tra i piu’ più competitivi d’Europa. Alla luce dell’attenzione posta dal Governo e dalle Autorità, ci siamo resi conto che abbiamo sottovalutato un elemento importante che ci lega ai clienti, la trasparenza. Abbiamo dunque deciso che ritorneremo al ciclo di fatturazione precedente. Sono investimenti ingenti, abbiamo avviato i lavori, e lo faremo rapidamente".

Parole forti, che faranno senza dubbio piacere ai numerosi clienti dell'operatore rosso, che non solo ha ammesso l'illegittimità (per altro sentenziata dall'AGCOM attraverso un provvedimento poi ripreso anche dal Ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, il quale ha annunciato che presto il Governo renderà la pratica illegale, ma che mette anche alle strette tutti i concorrenti, i quali a questo punto non dovranno fare altro che seguire la falsariga intrapresa dal gigante delle comunicazioni.

Non sappiamo però quando questa nuova (ma per certi versi vecchia) fatturazione diventerà nuovamente operativa.

Che sia l'inizio della rivoluzione tanto richiesta dagli utenti?