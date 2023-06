Bonifici istantanei obbligatori e senza costi extra: c'è il via libera dell'Europarlamento

Il Parlamento Europeo ha annunciato di aver approvato la modifica alla SEPA (Single Euro Payments Area), con l’obiettivo di garantire trasferimenti di denaro più tempestivi a spese minori.

Come si legge nel comunicato diffuso sul sito del Parlamento Europeo, per assicurarsi che le PMI e gli utenti non debbano aspettare molto per ricevere denaro, e per offrire trasferimenti sicuri, i deputati hanno approvato una proposta di aggiornamento per la legislazione SEPA.

Particolarmente interessante è la parte del pacchetto riguardante i bonifici istantanei. “Si suppone che un bonifico istantaneo venga eseguito immediatamente, indipendentemente dal giorno o dall’ora in cui viene elaborato, in modo che l’importo trasferito venga accreditato sul conto del beneficiario entro 10 secondi dall’ora di ricezione dell’ordine di pagamento” si legge nella proposta, e per tale ragione è stato dato il via libera ad una proposta che prevede che tutte le banche ed istituti di credito (o fornitori di servizi di pagamento) offrano agli utenti la possibilità di trasferire denaro con arrivo a destinazione entro 10 secondi senza addebitare costi extra rispetto a quelli previsti per i bonifici tradizionali, anche se tali trasferimenti dovessero avvenire verso paesi dell’UE in cui non è in vigore l’Euro.

“Se un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro è immesso da un conto di pagamento non in euro, il PSP dovrebbe convertire in euro l’importo dell’operazione dalla valuta in cui è denominato il conto di pagamento, immediatamente dopo aver ricevuto tale ordine di pagamento” continua il Parlamento Europeo secondo cui “le commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari in relazione alle operazioni di bonifico istantaneo in euro non possono essere superiori alle commissioni applicate alle operazioni di un bonifico in euro”.

I deputati inoltre hanno chiarito che i PSP non sono autorizzati ad aumentare, direttamente o in direttamente, i costi dei bonifici tradizionali per aggirare questa regola.

Il testo è stato approvato con 49 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, ed ora partirà la fase di negoziazione con il Consiglio.