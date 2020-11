Bonus 500 Euro, ecco l'offerta di Vodafone: disponibile da metà Novembre

Dopo l’annuncio di TIM di ieri, anche Vodafone ha svelato la propria offerta che permetterà a coloro che soddisfano i requisiti previsti della normativa di godere del buono da 500 Euro.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di MondoMobileWeb, la promozione che metterà in campo Vodafone, e che sarà disponibile da metà Novembre, permetterà di ottenere un bonus da 240 Euro per l’attivazione dell’offerta Internet Unlimited, basata sulla tecnologia Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH. Tale bonus dovrebbe essere erogato attraverso uno sconto di 10 Euro al mese per 24 mesi che sarà accreditato direttamente sulla fattura e farà calare l’importo complessivo della promozione, che è di 29,90 Euro e quindi passerà a 19,90 Euro al mese per due mesi.

La parte restante (260 Euro) invece riguarderà l’acquisto di un tablet, su cui però non abbiamo dettagli.

Vodafone avrebbe sottolineato che l’offerta potrà essere sottoscritta sia dai nuovi clienti per l’attivazione di linee FTTC o FTTH, che da coloro che hanno un’offerta ADSL attiva e che intendono fare la migrazione ala banda ultra larga.

Il bonus sarà disponibile solo per coloro che hanno un ISEE entro i 20mila Euro. Entro fine anno dovrebbe essere però disponibile anche un altro voucher per le famiglie con ISEE annuo compreso tra 20mila e 50mila Euro.