Bonus Bici 2020: Bottecchia lo raddoppia e lo porta fino a 1.200 Euro!

Torniamo a parare del Bonus Bici 2020, perchè la promozione lanciata da Bottecchia è davvero molto interessante. L'azienda ha infatti deciso di estendere e raddoppiare il bonus statale da 500 Euro, previsto nell'ambito del decreto rilancio per il Coronavirus.

Grazie a questa offerta è quindi possibile accedere ad un'ampia gamma di sconti sulle biciclette elettriche Be Green. Per fare un esempio, la BE 89 Pulsar Cross grazie a questo raddoppio della sovvenzione statale passa a 3.699 Euro, rispetto ai 4.599 Euro di listino: il risparmio è quindi considerevole e pari a 900 Euro!

Sulla BE 90 Pulsar Road invece lo sconto è ancora più corposo e pari a 1.000 Euro: si passa dai 5.499 euro di listino a 4.499 Euro, lo stesso ammontare sulla BE 70 Thunder che è disponibile a 4.499 Euro.

Sulla BE 80 Quasar invece si tocca il massimo e grazie ai 1.200 Euro di sconto viene proposta a 4.999 Euro.

Tra i best price indicati sul sito web di Boottecchia troviamo la BE 36 Elektron a 2.899 Euro, la BE 17 a 1.799 Euro, la BE 54 Watt a 2.699 Euro e la BE 55 WATT a 2.899 Euro.

Ovviamente tutte le offerte sono accessibili salvo il rispetto delle condizioni per accedere al Bonus Mobilità 2020.