Bonus bici 2020: da Carrefour sconti su monopattini elettrici fino al 26 Giugno

Tornano da Carrefour gli sconti sulla mobilità elettrica. Dopo le offerte sulle bici elettriche di qualche giorno fa, la catena torna alla carica con un'ampia gamma di sconti sui monopattini elettrici, su cui è possibile utilizzare anche il bonus bici del Governo Italiano.

Lo Xiaomi Mi Electric Scooter, il monopattino della società cinese che è in grado di raggiungere una velocità di 25 chilometri orari, viene proposto a 349 Euro, il 13% in meno rispetto ai 399 Euro di listino, mentre Medion Scooty passa a 249 a 199 Euro, per una riduzione più corposa e pari al 20%. In sconto è disponibile anche il Nilox DOC ECO 3, che come leggiamo nella scheda del prodotto può raggiungere al massimo una velocità di 12 chilometri orari, ed è disponibile a 199 Euro.

Le promozioni sono valide fino al 26 Giugno, ed è possibile acquistare solo un'unità per ciascuno dei monopattini. Nella pagina dedicata alla mobilità elettrica però sono presenti anche altri monopattini (tra cui quelli targati Vivo e Fiat) e la bici elettrica Maserati, su cui non viene proposto alcuno sconto.

Per tutte le informazioni su come richiedere il bonus mobilità 2020, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata contenente tutti i requisiti e le informazioni del caso.