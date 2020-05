Bonus Bici: cinque biciclette elettriche da acquistare a meno di 300 Euro

E' attivo da qualche giorno il bonus bici e monopattino del Governo Italiano, inserito nel DL Rilancio. Noi di Everyeye vogliamo quindi guidarvi nella scelta di una bicicletta elettrica degna di tale nome, facendovi spendere di meno utilizzando il bonus.

Nel nuovo volantino di Unieuro sono state inserite tantissime bici, tutte compatibili con il bonus e che permettono di risparmiare una somma importante di denaro. E' possibile quindi scegliere una bici già scontata e sottrarci l'incentivo del Governo, che è pari al 60% del costo sostenuto in negozio. La Smartway C1, ad esempio può essere acquistata a 240 Euro, un prezzo davvero interessante contando le specifiche tecniche.

Comet invece propone la VivoBike M-VFO 20Gr a 499 Euro, un prezzo a sua volta già scontato del 16% rispetto ai 599 Euro di listino. Anche qui, con il bonus green è possibile risparmiare altri 299 Euro, e porta il totale a 200 Euro netti. Un affarone se si conta che ha un'autonomia tra i 25 ed i 40 chilometri con una sola carica.

Mediaworld inoltre propone la Nilox Doc E-Bike X2 Plus a 579 Euro, una bici elettrica con motore da 250W ed in grado di raggiungere una velocità di 25 Km/h che con il bonus viene appena 200 Euro. La stessa catena di distribuzione consente di portare a casa, rimborso compreso, a 203 Euro la Fold Bike VF20GR, mentre la MOMO Design New York 16 passa dai 939 Euro del listino del produttore a 240 Euro, sconto ed incentivo incluso.

L'erogazione del bonus è ovviamente soggetta a tutti i requisiti previsti dalla legge.