Bonus Bici: lunghe code per effettuare la richiesta online, necessario lo SPID

Quando sembrano essere rientrati i problemi con l’accesso al sito per effettuare la richiesta del bonus bici 2020, il click day di questo 3 Novembre entra ufficialmente nel vivo. Da circa un’ora infatti è possibile mettersi in coda, ma a quanto pare l’attesa non sarà breve.

Alle ore 9:37, un nostro collaboratore si è collegato al sito e dopo aver risposto alle domande iniziali si è trovato di fronte ad una coda apparentemente interminabile: 124.064 persone, un numero che è aumentato ulteriormente nei minuti successivi e che probabilmente si incrementerà ulteriormente nel corso della giornata, quando si connetteranno anche altre persone desiderose di presentare la domanda.

Nel frattempo, possiamo confermare in via ufficiale che per completare la procedura è necessario inserire le proprie credenziali SPID.

Una volta arrivato il proprio turno, si avranno a disposizione venti minuti di tempo per accedere al sito. Nel messaggio informativo il Ministero dei Trasporti sottolinea che “l’ingresso nella sala d’attesa non dà garanzia automatica del rimborso o della generazione del buono”, e l’accesso è garantito solo a coloro che dispongono di credenziali SPID con livello di sicurezza 2.

Nel caso in cui nei 20 minuti non si dovesse completare la richiesta, si verrà reindirizzati al sistema di accodamento e bisognerà effettuare un nuovo accesso.

A coloro che presentano la richiesta di rimborso è consigliato avere con sé IBAN, copia elettronica del giustificativo di spesa in formato PDF, JPG o PNG e la partita IVA dell’esercente.