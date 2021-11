Bonus casa, offline il portale dell'Agenzia delle Entrate: ripartenza tra qualche giorno

Con l'entrata in vigore del decreto legge anti-frodi, che ha stabilito maggiori controlli per poter usufruire del Bonus Casa, l'Agenzia delle Entrate attraverso un comunicato stampa ha annunciato che il portale dedicato per la trasmissione dei documenti è offline per manutenzione.

Nel bollettino datato 12 Novembre 2021, l'Agenzia comunica che "a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative".

La data di riapertura ancora non è stata comunicata in via ufficiale, ma secondo le indiscrezioni raccolte da SkyTg24 la ripartenza sarebbe prevista già nel corso della settimana appena iniziata.

Le ragioni di questa manutenzione straordinaria sono da ricercare, come si legge nel comunicato, nell'adeguamento della piattaforma alla normativa vigente che ha lo scopo di introdurre maggiori controlli per evitare frodi da parte di coloro che hanno intenzione di chiedere il bonus. Secondo quanto fatto sapere da Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, il valore totale delle frodi ammonterebbe a 950 milioni di Euro.

Ricordiamo che dallo scorso 1 Ottobre è cambiato il sistema per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate ed ora prevede l'obbligo di SPID. La stessa Identità Digitale è anche centrale nel nuovo Anagrafe Nazionale Online attivo da oggi.