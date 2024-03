Il bonus computer 2024? Tutti ne parlano, ma in realtà non esiste

Mentre i tempi d'attesa per passaporti e CIE si allungano, la pubblica amministrazione dovrà presto gestire le migliaia di richieste di utilizzo del Bonus Computer da 300 euro del 2024... o forse no. Nonostante la notizia abbia fatto il giro del web nelle scorse ore, infatti, il Bonus Computer non esisterebbe affatto.

La notizia ha dell'incredibile, anche perché del bonus si sono occupate molte delle principali testate italiane. Alcune hanno spiegato che il Bonus Computer viene erogato dal MIMIT, ovvero dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy, che vale per l'anno solare 2024 e che si concretizza in uno sconto di ben 300 Euro sul prezzo di acquisto di un PC o di un laptop, erogato tramite voucher.

Scendendo più nel dettaglio, il bonus sarebbe stato destinato agli studenti e alle famiglie di studenti con ISEE fino a 20.000 Euro e sarebbe stato utilizzabile anche per gli acquisti di PC desktop e laptop usati, ma non per accessori come mouse e tastiere o per dispositivi quali stampanti, scanner e altre periferiche. Addirittura, il voucher - secondo alcuni report della stampa - potrebbe già essere richiesto dagli italiani attraverso l'App IO (la stessa che dovrebbe integrare la patente digitale anche in Italia nel giro di qualche mese).



Un resoconto dettagliato, se non fosse che in realtà il Bonus Computer non esiste. Ebbene sì: del voucher non vi è traccia sull'app IO, che dunque non contiene alcuna indicazione su come richiederlo (secondo alcune testate sarebbe stato necessario inserire codice fiscale, IBAN, ISEE e copie della carta di identità), né tantomeno sulla Gazzetta Ufficiale, a cui i cittadini possono fare riferimento per ogni bonus attivato dal Governo.



Alla fine, di fronte alle speculazioni secondo cui la stampa avrebbe anticipato (per errore) il bonus e che quest'ultimo sarebbe stato lanciato a giorni dal MIMIT, è stato il Ministero stesso a intervenire spiegando che, semplicemente, il Bonus Computer 2024 non esiste e non verrà mai erogato.

