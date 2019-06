Bonus cultura per acquistare smartphone, multati 700 giovani

La Cassazione ha ordinato la multa per 700 neodiciottenni di Caltanissetta che avevano utilizzato il bonus cultura da 500 Euro per l'acquisto di smartphone e non libri e materiale culturale. I supremi giudici hanno stabilito che ad essere colpevoli non sono solo i giovani, ma anche il commerciale "compiacente".

Di fatto, i giovani "hanno legittimamente ricevuto il voucher" destinato dal Governo Renzi, ma lo hanno speso "illecitamente".

Alla luce di tale decisione, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa che secondo il codice penale varia da 5.164 a 25.882 Euro se "la somma indebitamente percepita non supera i 4.000 Euro".

Stangata invece per il titolare del negozio, che aveva venduto oltre agli smartphone anche hardware e PC ai neodiciottenni. Il commerciante infatti rischia il carcere o una multa salatissima per ogni singolo incasso del bonus. La Guardia di Finanza gli ha contestato il reato di "indebita percezione di erogazioni a danno dello stato", ed ha proceduto al sequestro di beni mobili ed immobili ed ha proceduto al blocco dei conti correnti.

I legali dell'esercente hanno protestato in Cassazione sostenendo che bisogna accertare se l'indagato riscosse in un unico momento la somma superiore a 4 mila Euro e nel caso "il superamento della soglia quantitativa, oltre la quale l'illecito amministrativo integra il reato, non configura una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo del reato".

Se invece le erogazioni sono state ottenute in più rate, inferiori ai 4 mila Euro, il commerciante sarà costretto a pagare la multa "perché l'assommarsi di una serie di illeciti amministrativi" non può "tradursi nella commissione di un illecito penale".

Il bonus 18app può, ad esempio, essere utilizzato anche su Amazon, che ha aderito al programma.