A quali bonus del Governo ho diritto? Dal MISE arriva il tool definitivo

Volete scoprire a quali incentivi e bonus avete diritto? Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato il lancio di un potente strumento che permette a cittadini, imprese, lavoratori autonomi ed aspiranti tali di scoprire a quali incentivi si possono ricevere.

Lo strumento è accessibile direttamente attraverso il sito web incentivi.gov.it ed è ovviamente completamente gratuito. Una volta collegati al portale, basta scorrere e quindi scegliere il percorso più adatto: i bonus sono filtrati per gli aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti ed istituzioni e cittadini. Cliccando sulla categoria si verrà reindirizzati ad una pagina con tanto di lista.

Per ogni bonus sono presenti tutti i dettagli del caso: dallo stato (se è attivo o no) alla forma di agevolazione, passando per settore, spesa ammessae regioni in cui è disponibile.

“É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”, ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgetti “Navigando nella piattaforma – prosegue il ministro – si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del Mise. Una bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità – conclude Giorgetti - per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali”.