Bonus DVB-T2, anche Mediaworld lo accetta: ecco come richiederlo anche online

Dallo scorso 18 Dicembre è ufficialmente attiva la normativa per il bonus DVB-T2 da 50 Euro, e sono tante le catene di distribuzione e simili che si stanno adoperando per consentire agli utenti di richiederlo. Tra queste c'è anche Mediaworld, che ha pubblicato le istruzioni per richiederlo, anche online.

Nell'apposita pagina leggiamo che per effettuare la richiesta online basta semplicemente aggiungere al carrello il nuovo modello tra quelli idonei, scegliere il ritiro e pagamento in negozio tramite la modalità "Pick&Pay" ed al momento del ritiro basta presentare la documentazione idonea (codice fiscale e carta d'identità), compresa l'autocertificazione che può essere scaricata tramite questo indirizzo.

Contrariamente, se si sceglie la richiesta in negozio è necessario comunque presentare alla cassa lo stesso documento, dopo aver scelto il decoder o tv compatibile.

Nella stessa pagina dedicata è anche disponibile una selezione di televisori e decoder abilitati al DVB-T2: lo switch off ovviamente sarà graduale. Secondo alcuni dati, il passaggio al nuovo digitale terrestre porterà alla rottamazione di 10 milioni di TV.

Il bonus TV può essere richiesto solo da coloro che hanno un reddito ISEE inferiore ai 20.000 Euro, sui tv e decoder certificati dal MISE. Ovviamente l'incentivo può essere richiesto solo una volta dal nucleo familiare, altrimenti il sistema dell'Agenzia delle Entrate bloccherà l'erogazione.