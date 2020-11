Bonus Mobilità 2020: due attacchi hacker hanno mandato in crash il sito

Nella giornata di ieri abbiamo a lungo parlato dei problemi d’accesso al sito del Bonus Mobilità 2020, a cui si sono aggiunti in giornata anche quelli dello SPID di Poste Italiane, che ha provocato non pochi malumori tra gli utenti in quanto al momento del proprio turno non venivano riconosciute le credenziali.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Key4Biz, però, ai problemi d’accesso si sono aggiunti anche due attacchi hacker. Una fonte ha spiegato al giornale che “i i due attacchi hacker hanno inondato di finte richieste la homepage del sito ‘www.buonomobilita.it‘ facendo cadere i server, ecco perché all’inizio il sito non era raggiungibile. Poi Fasweb, che gestisce la rete, ha individuato gli Ip sorgenti dell’attacco e li ha bloccati”.

Sostanzialmente quindi qualcuno ha generato un elevato carico di richieste che il server non è stato in grado di elaborare, andando in crash e provocando i problemi dei primi minuti quando era impossibile accedere anche alla homepage.

Nel pomeriggio di ieri, quando abbiamo provato ad accedere, c’erano oltre 500mila persone in coda, mentre stamattina siamo riusciti ad entrare rapidamente e senza attendere. I fondi però sono quasi terminati, motivo per cui consigliamo di evadere la richiesta rapidamente in caso d’interesse.

In molti comunque si sono scagliati contro la decisione del Ministero di creare questo vero e proprio click day.