Bonus mobilità 2020, mezzo milione di persone in coda: ma occhio al sito fake

Il click day per il Bonus Bici 2020 continua a far discutere. Nello specifico, nelle ultime ore è stato ripreso sui social da molti utenti un sito web che apparentemente sembra essere quello corretto, ma che è un fake che ha il solo obiettivo di rubare i dati per gli utenti.

Il sito fake, a cui non bisogna collegarsi in quanto non ufficiale, è buonomobilità.it, mentre quello giusto è buonomobilita.it: la differenza è da ricercare nell’accento sulla a, che su quello vero non c’è.

Nel frattempo, mentre non si placano i problemi con lo SPID di Poste Italiane, che hanno provocato non pochi grattacapi a molti utenti, è cresciuta a dismisura anche la coda.

Abbiamo provato a collegarci qualche minuto fa e le persone davanti a noi erano quasi 600mila, 582.362 per la precisione, che rendono l’attesa davvero interminabile soprattutto se al momento dell’inserimento delle credenziali ci si trova dinanzi al messaggio d’errore generato da Poste Italiane.

Nel frattempo, il Governo ha provveduto ad aggiornare la homepage con il plafond residuo: nel momento in cui stiamo scrivendo restano 185.958.172,03 Euro. I fondi ci sono, ma la sfida è riuscire ad evadere la richiesta. Si poteva fare di meglio? Probabilmente si. Soprattutto alla luce della prevedibile elevata richiesta.