Bonus Mobilità 2020: segnalati problemi e rallentamenti con il sito web

E’ scattato oggi il click day per richiedere il Bonus Mobilità 2020, il contributo messo in campo dal Governo Italiano in uno dei primi decreti post-lockdown e, probabilmente a causa dell’elevata richiesta, sono stati segnalati già i primi problemi.

Collegandosi al sito web ufficiale del Bonus Mobilità, spesso ci si trova di fronte ad una pagina d’errore del browser, contenente il classico messaggio “Impossibile raggiungere questa pagina”. Le poche volte che però si riesce ad accedere, il sito risulta lento ed innavigabile, ed infatti attraverso i vari social sono in tanti coloro che si sono riversati per mostrare il loro malcontento.

Ricordiamo che per effettuare la richiesta è necessario dotarsi di SPID, il sistema d’identità digitale nazionale, oltre che di tutta la documentazione necessaria. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra guida ufficiale sul Bonus Monopattino e Bici, com’è stato soprannominato da molti.

Il plafond messo sul piatto dal Governo è di 215 milioni di Euro, e come mostriamo nello screenshot in calce, un grafico mostrerà la somma restante in tempo reale, sulla base delle richieste ricevute.

Voi siete riusciti a presentare la richiesta e ad accedere? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti del sito. Provvederemo ad aggiornare in tempo reale la notizia.