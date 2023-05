Via al bonus occhiali 2023: come richiederlo ed ottenerlo, anche con SPID

Lo scorso 5 Maggio 2023 è stato ufficialmente dato il via alle richieste per il bonus occhiali (o bonus vista 2023), che permettono di ottenere un contributo da 50 Euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto.

L’erogazione avviene in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 10.000 Euro che abbiano completato l’acquisto dal 1 Gennaio 2021 al 4 Maggio 2023 o che lo completeranno dal 5 Maggio al 31 Dicembre 2023.

Nel primo caso, il bonus verrà erogato sotto forma di rimborso, mentre nel secondo è previsto un voucher da presentare al rivenditore al momento del pagamento.

La richiesta può essere effettuata direttamente tramite SPID attraverso il sito web dedicato al bonus occhiali 2023, direttamente nell’area dedicata agli utenti (non all’esercente). Compatibili con le richieste anche la CIE e la Carta Nazionale Servizi. Come indicato direttamente nella documentazione, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), il giustificativo di spesa, la partita IVA del rivenditore, l’IBAN del conto corrente del richiedente o beneficiario, la data e l’importo della spesa (IVA inclusa).

Una volta inviata la domanda, sarà generato un QR Code da presentare al momento dell’acquisto entro 30 giorni altrimenti verrà annullato. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale.