Bonus PC, il 20 Novembre la decisione del Tar sulla sospensione

È disponile da oggi il bonus PC ed internet da 500 Euro, ma la sospensione potrebbe essere dietro l’angolo. È attesa per il 20 novembre la decisione del TAR sul ricorso presentato dall’AIRES qualche settimana fa ha chiesto al Governo di rivedere la norma.

“Si contesta, in particolare, che la disciplina dei Bonus previsti dal Decreto prevede che solo gli operatori dei servizi di connettività possano fornire anche i dispositivi informatici, cioè i tablet o i personal computer, coprendo un valore fino a 300 Euro (che verranno loro rimborsati dallo Stato), utilizzabili dagli aventi diritto per l’acquisto del bene, o come sconto sui prodotti di valore maggiore” si legge nel comunicato, secondo cui “questa possibilità viene invece ingiustificatamente preclusa a tutti gli altri rivenditori di dispositivi elettronici e informatici, mentre sarebbe stato semplice e logico consentire ai beneficiari di “spezzare in due” il proprio Bonus e, dopo avere stipulato il contratto per la connettività, scegliere sul libero mercato il prodotto al miglior prezzo, o comunque maggiormente confacente alle proprie necessità”.

Secondo AIRES, con una sospensione anche temporanea del bonus ci sarebbe la possibilità di rivedere la norma per migliorarla. La decisione del TAR non sarà definitiva: il giudizio del tribunale è atteso nei mesi a venire, ma potrebbe anche sospenderlo temporaneamente.