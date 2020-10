Bonus PC da 500 Euro, niente 'comodato d'uso': cosa prevede la norma

Continuiamo a spulciare le FAQ pubblicate da Infratel sul bonus PC ed internet da 500 Euro, che è divenuto legge a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1 Ottobre. In particolare, una risposta fa definitivamente chiarezza sul “comodato d’uso” si cui si era parlato nelle passate settimane a ridosso dell’approvazione.

La risposta numero uno infatti, nel precisare che il voucher è dedicato a quelle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 Euro, osserva che il contributo è valido anche per “l’acquisto di personal computer o tablet”, che come abbiamo avuto modo di precisare è contestuale all’attivazione del servizio di connettività di rete fissa.

Del comodato d’uso si era parlato durante le discussioni preliminari della norma, ma come abbiamo avuto modo di vedere, alla fine non si è concretizzato. Sostanzialmente, quindi, l’utente anche alla scadenza dei 12 mesi del contratto firmato dall’operatore conserverà il prodotto scelto proprio perchè nella FAQ si parla di "acquisto" e non di "noleggio" o "comodato d'uso". Dal 13esimo mese in poi si potrà anche effettuare il passaggio ad un altro provider.

Ricordiamo che ad interfacciarsi con Infratel saranno direttamente gli operatori telefonici e non gli utenti, che dopo aver controllato la lista di quelli accreditati (che sarà pubblicata nelle prossime settimane) non dovranno fare altro che rivolgersi ad uno dei punti vendita e presentare la documentazione richiesta.

Secondo quanto affermato dal Ministro Paola Pisano, i primi voucher dovrebbero essere disponibili già entro fine mese.