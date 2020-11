Bonus PC 500 Euro, richiesto l'8%: ecco i fondi disponibili per ogni regione

A dieci giorni dalla disponibilità ufficiale del bonus PC ed internet da 500 Euro, è stato richiesto l’8% del plafond messo sul piatto dal Governo Italiano, per un totale di 16 milioni di Euro su 200milioni.

Lo svela la dashboard disponibile sul nuovo sito web del piano BUL, in cui viene anche mostrata la ripartizione dei fondi rimanenti per ogni regione.

Attualmente, su base nazionale restano 183,969 milioni di Euro, per una percentuale del 91,98%.

La prima regione per numero di richieste è la Lombardia, dov’è stato usato il 25,84% del totale: attualmente restano circa 6,5 milioni di Euro per le famiglie che soddisfano i requisiti ISEE. Al secondo posto troviamo il Piemonte, con una richiesta pari al 18,88%.

In Campania sono state effettuate già 3.000 attivazioni, ma restano ancora 33,689 milioni di Euro. Stesso discorso per la Sicilia, dove sono disponibili fondi per oltre 36 milioni di Euro. In Puglia è stato richiesto meno del 9%, e la regione dispone ancora di 26 milioni di Euro da erogare a coloro che effettueranno la richiesta.

Ricordiamo che il bonus PC è disponibile da tutti i principali operatori telefonici. Le offerte di WindTre, TIM e Vodafone sono riassunte in un nostro articolo. Possono accedere all’incentivo solo le famiglie con ISEE entro i 20mila Euro.