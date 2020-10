Bonus PC da 500 Euro, Vodafone, WindTre e TIM pronte alle offerte: le prime informazioni

Vodafone, WindTre e TIM aderiranno al piano voucher messo in campo dal Governo, che a quanto pare prenderà il via a fine Ottobre. I tre operatori telefonici hanno già predisposto le pagine informative che ancora non sono state pubblicizzate ma sono già accessibili.

La pagina di Vodafone consente di inserire nome, cognome e numero di telefono ed include anche una casella in cui è possibile indicare se si è già un cliente di rete fissa Vodafone ed una relativa all’ISEE inferiore ai 20mila Euro. Una volta inseriti i dati, si verrà contattati da un consulente non appena sarà terminata la fase di presentazione delle offerte, che ha preso il via oggi 19 Ottobre 2020. L’operatore rosso osserva che il bonus bonus è disponibile per chi attiva un nuovo contratto in tecnologia Fibra FTTC-VULA-FTTH, con almeno 30Mbit/s in download, o nel caso in cui si abbia già attivo un contratto con Vodafone, passando ad un’offerta in FTTC-VULA o FTTH

Molto simile anche la pagina di TIM, che include un campo in cui indicare il numero di telefono e tre caselle con le FAQ: chi può richiederlo, come utilizzarlo e come ottenere il bonus per PC, internet e tablet del Governo.

Un pò più complessa la pagina di WindTre, che è una sorta di questionario in cui si può rispondere alla domanda se si ha già una lista fissa WindTre o meno. WindTre osserva anche che il bonus sarà disponibile per chi attiva un nuovo contratto Super Fibra in FTTH o Internet a Casa 100 o 200 in FTTC o in caso di passaggio dall'offerta Internet 20 - ADSL all'offerta in FTTC o FTTH.

Le offerte saranno comunque pubblicate nei prossimi giorni, e ricordiamo che sono rivolte esclusivamente a coloro che hanno un ISEE inferiore ai 20mila Euro e che attivano una connessione casalinga con PC o tablet.