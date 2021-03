Bonus PC ed internet da 500 Euro: estesa la disponibilità in alcune regioni

Infratel, attraverso il sito del BUL ha annunciato una nuova estensione della disponibilità del bonus pc ed internet da 500 Euro in alcune regioni del nostro paese, sulla base delle delibere adottate dai rispettivi consigli regionali.

Nel breve comunicato si legge che le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria "hanno deliberato l’estensione della misura senza limitazioni territoriali, permettendo l’accesso al Voucher alle famiglie meno abbienti risiedenti in tutto il territorio regionale".

Infratel, al contempo, fa sapere che le risorse ancora disponibili ad oggi ammontano a 4.167.723 Euro per l'Emilia Romagna, 1.493.527 Euro per il Friuli-Venezia Giulia e 1.981.674 per la Liguria.

Per tutte le informazioni su come richiedere il Bonus PC ed internet da 500 Euro, vi rimandiamo alla nostra guida pubblicata su queste pagine qualche settimana fa. La misura è rivolta alle famiglie con reddito ISEE di fascia I o II, inferiore ai 20mila Euro all'anno.

Il riscontro, però, almeno secondo i dati diffusi dal Ministero, non è stato quello sperato: in alcune regioni gran parte del platfond stanziato dal Governo è ancora a disposizione, mentre in altre la richiesta è stata molto elevata e le risorse disponibili sono poche. Non è chiaro quali siano le intenzioni del nuovo Governo sulla misura, ed ancora non sono emerse indicazioni su un possibile rinnovo.