Bonus PC ed internet da 500 Euro, si parte a Novembre: ora è ufficiale

Il Ministero dell’Innovazione, con il bollettino pubblicato sul proprio sito web, ha annunciato che il bonus PC ed internet da 500 Eurosarà pienamente operativo dal mese di Novembre, quando le famiglie che ne hanno diritto inizieranno ad usufruire dei voucher.

A stabilirlo è stato il Comitato Banda Ultralarga (Cobul), presieduto dal ministro Paola Pisano. “Questa prima fase dell’erogazione dei voucher rientra in un progetto più ampio che offrirà anche a famiglie con reddito superiore a 20 mila euro e a imprese la possibilità di beneficiarne. I dettagli per la seconda fase dell’erogazione di agevolazioni sono attualmente oggetto di approfondimento tecnico e verranno deliberati nella seduta del Comitato già convocata per il 27 ottobre” si legge nel comunicato.

Il Cobul, inoltre, ha anche discusso del Piano Scuola per portare la banda ultralarga negli istituti scolastici. Il Governo ha messo sul piatto 400 milioni di Euro con un bando pubblicato da Infratel lo scorso 16 Ottobre. Il Comitato però ha sentito l’esigenza di evidenziare la necessità di accelerare i lavori anche nelle cinque Regioni che hanno manifestato le intenzioni di realizzare autonomamente gli interventi, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Umbria e Valle d’Aosta.

Ricordiamo che il bonus PC ed internet è rivolto solo per le famiglie con ISEE annuo inferiore ai 20.000 Euro. Gli operatori telefonici hanno già predisposto le pagine per le offerte.