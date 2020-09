Bonus PC ed internet da 500 Euro: primi voucher in arrivo entro fine mese

Dopo il via libera dell'UE al Bonus PC da 500 Euro, il Governo è pronto a passare dalle parole ai fatti. Il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e Digitale, Paola Pisano, in audizione alla Camera ha annunciato che i primi voucher saranno emessi entro fine mese, mentre per la restante parte bisognerà attendere.

La Pisano ha infatti specificato che una prima parte di utenti che ne hanno diritto riceveranno i voucher a fine Settembre, ma "per gli altri bisognerà aspettare la fine del 2020".

"Lo scorso 5 maggio il Comitato banda ultralarga ha approvato il piano voucher per agevolare l’acquisto di servizi di connettività da parte di famiglie ed imprese. Per tutte le famiglie con Isee in inferiore a 50mila euro è previsto un incentivo pari a 200 euro per accedere alla migliore tecnologia disponibile, con Isee inferiore a 20mila euro vi sarà la possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo di 300 euro per il comodato d’uso di tablet e PC" ha concluso.

Ricordiamo che, come precisato da Infratel ed Invitalia, la richiesta non dovrà essere inviata dagli utenti, ma saranno gli operatori a doversi registrare sul sito della società controllata dallo Stato.

Hanno diritto al voucher coloro che hanno un ISEE annuo inferiore ai 20mila Euro, che riceveranno il coupon da 500 Euro per l'acquisto di PC, tablet e per la connessione ad internet. Per tutti coloro che invece rientrano nella fascia di ISEE annuo entro i 50mila Euro è previsto un importo da 200 Euro per la connettività.