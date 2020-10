Bonus PC ed internet da 500 Euro: pubblicate le FAQ, ecco tutte le informazioni

Continuiamo a parlare del Bonus PC ed internet da 500 Euro che, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nelle passate ore, è divenuto legge a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Infratel ha provveduto a pubblicare il manuale completo per cittadini ed operatori contenente tutte le informazioni.

Come leggiamo nella pagina dedicata, viene confermata l’erogazione per le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 Euro. Infratel osserva anche che si configura come uno “sconto sul canone di abbonamenti a servizi di connettività internet a banda ultralarga”, ma solo in caso di nuove attivazioni delle utenze di rete fissa e “nella fornitura di un PC o tablet”.

La misura sarà estesa a tutte le regioni italiane, ad eccezione di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana dove potrà sarà applicabile solo in alcuni comuni la cui lista sarà comunicato da Infratel prossimamente.

Per quanto riguarda la richiesta, i cittadini che rispettano il requisito ISEE dovranno interfacciarmi con l’operatore che parteciperà all’iniziativa, utilizzando i canali di vendita tradizionali. Attenzione però, “è necessario sottoscrivere un contratto di durata minima di 1 anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia”. La lista degli operatori accreditati sarà pubblicata prossimamente sul sito del BUL.

Confermata anche la norma che ha provocato malumori tra l’AIRES, ovvero che la fornitura di PC e tablet dovrà per forza essere associata all’attivazione di una nuova utenze di rete fissa. Il voucher, infatti, “è sempre associato alla sottoscrizione di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con un operatore accreditato. Ciascun operatore sceglierà liberamente il canale commerciale da utilizzare per la fornitura al beneficiario del personal computer o tablet”.