Bonus PC ed internet da 500 Euro ancora a rilento: disponibile il 70% dei fondi

A quattro mesi dall'avvio del bonus PC ed internet da 500 Euro, l'adozione da parte degli utenti continua ad essere a rilento. Secondo i dati diffusi da Infratel, circa il 70% del platfond complessivo è ancora disponibile.

Il bonus, da 200 milioni di Euro, è stato prenotato dal 9,67% delle persone (per un totale di 19,4 milioni di Euro) ed attivato per il 21,06% (pari a 41,1 milioni di Euro), il che vuol dire che le risorse impegnate ammontano complessivamente a circa 62 milioni di Euro. Restano disponibili 138,52 milioni di Euro, pari al 69,26%.

Non sono note le motivazioni per cui l'adozione stia procedendo così a rilento, ma dai dati regionali emergono delle informazioni interessanti. La Lombardia è la prima d'Italia per numero di attivazioni (con il 59,29%), seguita dalle Marche (47,72%) ed il Piemonte (45,70%). Tra le regioni del sud Italia che hanno registrato il numero maggiore di attivazioni figurano la Calabria (34,97%) e la Campania (27,99%).

Bassissimo invece il riscontro in Liguria, Lazio, Friuli, Emilia Romagna, e Toscana. Per tutte le informazioni su come richiedere il bonus internet e PC da 500 Euro vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata: ricordiamo che la misura è rivolta alle famiglie con reddito ISEE di fascia I o II.