Bonus PC ed internet da 500 Euro al via: ecco quando e dove sarà disponibile

In attesa della decisione del TAR, il Bonus PC ed internet da 500 Euro ha una data di partenza. Ad annunciarlo Infratel attraverso il proprio sito web, dove ha anche diffuso la lista degli operatori accreditato.

Dove sarà disponibile il bonus PC da 500 Euro

Nella lista degli operatori accreditati ad erogare il bonus pc ed internet da 500 Euro, aggiornata al 30 Ottobre 2020, figurano i seguenti operatori:

Ax3 holding s.r.l.

Bbbell s.p.a.

Caligiuri Roberto

Cilento tlc srls

Fastnet - s.p.a.

Fly network srl

Global com Basilicata s.r.l.

Heronet srls

Informatica system s.r.l.

Intercom srl

Interfibra s.r.l.

Isiline srl

Macrotel Italia srl

Medi@net srl

Mediatelco srl

Nexim italia srl

Noinet s.c.r.l.

Sicilink s.r.l.s.

Sinergia Telecomunication srl

Speednet srl

Springo srl

Techdigital di Angelastri Giuseppe

Telecom Italia spa

Tiscali Italia s.p.a.

Sono previste anche delle restrizioni regionali, in quanto come indicato da Infratel, in sede di COBUL alcune regioni hanno richiesto di limitare la misura dei voucher solo a determinati territori. Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana. La lista delle restrizioni è disponibile nel comunicato di Infratel.

Quando sarà disponibile il bonus pc e voucher da 500 Euro

Per quanto riguarda la data di disponibilità, l'avvio dell'erogazione è previsto per il 9 Novembre, ma alla lista degli operatori pubblicata poco sopra potranno aggiungersene anche altri in quanto Infratel consentirà di caricare le altre offerte entro il 7 Novembre.