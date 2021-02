Bonus PC ed internet in arrivo anche nelle catene d'elettronica? Accolto il ricorso

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta presentata dalle associazioni di categorie (Aires ed Ancra) e Mediaworld in merito al bonus PC ed internet da 500 Euro. Come noto, infatti, da qualche mese è in corso una diatriba tra le parti a causa delle restrizioni sull’utilizzo imposte dal bonus.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, infatti, il Bonus PC ed internet da 500 Euro può essere erogato solo dagli operatori telefonici che devono abbinare un tablet o PC ad un’offerta di banda ultralarga. Le associazioni avevano espresso tutto il loro malcontento a riguardo e si erano rivolte prima al Tar e poi al Consiglio di Stato affermando che l’opportunità “ingiustificatamente preclusa a tutti gli altri rivenditori di dispositivi elettronici e informatici, mentre sarebbe stato semplice e logico consentire ai beneficiari di spezzare in due il proprio Bonus e, dopo avere stipulato il contratto per la connettività, scegliere sul libero mercato il prodotto al miglior prezzo, o comunque maggiormente confacente alle proprie necessità”.

Le ragioni sono state accolte dal Consiglio di Stato che ha rimandato la decisione al Tar sollecitando i giudici a procedere rapidamente.

Soddisfatto il presidente di Aires, il quale ha descritto questo come un “primo importante passo” ed ha ringraziato Ancra e Mediaworld. “Riteniamo essenziale, infatti, anche alla luce delle immense risorse che verranno immesse nel nostro paese con il Recovery Fund, che la politica dei bonus e degli incentivi sia attuata prima di tutto senza alterare il contesto concorrenziale del mercato e salvaguardando la solidità di tante imprese” ha affermato.