Bonus PC ed internet, chiesto il 13% del totale: arriva la nuova offerta di Convergenze

A meno di un mese dal via al bonus PC ed internet da 500 Euro, Infratel ha annunciato che sono arrivate oltre 54.800 richieste, pari al 13% delle risorse disponibili e messe a disposizione dal Governo.

L'amministratore delegato della compagnia, Marco Bellezza, ha al contempo fatto sapere che sono 200 gli operatori che hanno presentato la domanda di accredito, e 151 quelli che hanno completato l'iter di accreditamento.

Alla lista si aggiunge anche Convergenze, l'operatore attivo nei settori delle telecomunicazioni, energia ed e-mobility, che ha annunciato di aver aderito al programma del Governo per mettere a disposizione di coloro che ne hanno diritto il voucher da 500 Euro.

La proposta di Convergenze è disponibile per i clienti attivi con connettività fino a 20 Mb/s e per tutti gli utenti che intendono sottoscrivere un nuovo contratto per la connessione a banda ultralarga FTTH, FWA ed NGA. L'attivazione può essere effettuata attraverso il sito web di Convergenze, tramite il numero verde o tramite i punti vendita.

Coloro che ne hanno diritto, potranno ottenere anche uno sconto extra del 50% sui costi di attivazione dei servizi ultrabroadband.

Ricordiamo che il bonus PC da 500 Euro è rivolto solo alle famiglie con ISEE inferiore ai 20mila Euro al momento della sottoscrizione del contratto.